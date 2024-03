EUA querem trabalhar na promoção da paz com novo governo da Autoridade Palestiniana

"Os Estados Unidos esperam trabalhar com o novo gabinete para promover a paz, a segurança e a prosperidade e vão colaborar com este novo governo para implementar reformas credíveis", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Matthew Miller, num comunicado divulgado na sexta-feira.

O primeiro-ministro palestiniano, o economista Mohamad Mustafa, apresentou na quinta-feira a Abbas um executivo que integra 24 ministros, incluindo quatro mulheres, e no qual vai ocupar também a pasta dos Negócios Estrangeiros.

O novo governo, já aprovado pelo Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, será empossado no domingo, informou a agência oficial de notícias palestiniana Wafa.

A prioridade do novo governo palestiniano será a situação na Faixa de Gaza, um plano para aumentar o acesso humanitário e a reconstrução do enclave, bem como a criação de uma Autoridade Palestiniana mais estável, acrescentou a Wafa.

"Uma Autoridade Palestiniana revitalizada é essencial para alcançar resultados para o povo palestiniano tanto na Cisjordânia como em Gaza e estabelecer as condições para a estabilidade em toda a região", afirmou Miller.

Criada em 1994, no âmbito dos Acordos de Oslo entre a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e Israel, a Autoridade Palestiniana governa a Cisjordânia, enquanto o Movimento de Resistência Islâmica Hamas está no poder na Faixa de Gaza desde 2007.