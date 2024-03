Exército israelita confirma morte de soldado no dia do ataque do Hamas

No seu portal na internet, o exército israelita declarou, sem dar mais detalhes, que o soldado Itay Chen, de 19 anos, "caiu" em combate em 07 de outubro e foi levado para Gaza "por uma organização terrorista".

Num comunicado, o Fórum das Famílias, uma associação de famílias reféns, especificou que o soldado havia sido enviado "para a fronteira entre Gaza" e Israel e foi "feito refém" em 07 de outubro.

"O corpo de Itay ainda permanece retido pelo Hamas" na Faixa de Gaza, acrescentou a associação.

Itay Chen estava na lista de pessoas sequestradas no sul de Israel durante o ataque do Hamas em 07 de outubro, que resultou na morte de pelo menos 1.200 pessoas, a maioria de civis, de acordo com dados das autoridades israelitas.

Esta confirmação eleva para 32 o número de reféns mortos, segundo as autoridades israelitas, restando ainda 130 retidos na Faixa de Gaza.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que ficou "arrasado" com a confirmação da morte de Chen durante o "brutal ataque terrorista" do Hamas.

"O pai e o irmão de Itay estiveram comigo em dezembro na Casa Branca para compartilhar a agonia e a incerteza que enfrentavam enquanto oravam pelo retorno do seu ente querido", referiu Biden.

"Ninguém deveria suportar por um dia o que sofreram. No final do nosso encontro, deram-me uma menorá [candelabro de sete braços], um lembrete solene que a luz sempre dissipará as trevas e que o mal não vencerá", disse o chefe de Estado norte-americano.

"Hoje juntamo-nos aos pais, irmãos e familiares de Itay no luto por esta trágica perda. Manteremos este lembrete perto dos nossos corações", disse o Presidente dos EUA, reiterando o seu "compromisso" com "todas as famílias dos reféns".

"Estamos com eles. Nunca deixaremos de trabalhar para trazer os seus entes queridos de volta para casa", sublinhou Biden.

No total, cerca de 250 israelitas e estrangeiros foram raptados e levados para a Faixa de Gaza em 07 de outubro. No final de novembro, uma trégua de uma semana entre Israel e o Hamas permitiu a libertação de 105 pessoas em troca de 240 prisioneiros palestinianos.

Segundo os `media` israelitas, Israel exige, como parte das discussões atuais em torno de uma nova trégua, que o Hamas forneça uma lista precisa dos reféns ainda vivos, mas o movimento palestiniano disse não saber quem estava "vivo ou morto".

Em retaliação ao ataque de 07 de outubro, Israel lançou uma ofensiva militar que até agora matou 31.184 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.