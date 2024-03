Exército israelita lança "operação de alta precisão" no hospital Al-Shifa em Gaza

"Um apelo a todos os residentes e deslocados no bairro Al-Rimal e no Hospital Al-Shifa e arredores: para vossa própria segurança, devem retirar-se imediatamente para oeste e depois seguir a estrada ao longo da costa para sul, para a zona humanitária de Al-Mawasi", no sul da Faixa de Gaza, escreveu o porta-voz do Exército em árabe, num comunicado nas redes sociais.



Nas primeiras horas desta segunda-feira, as forças israelitas cercaram o hospital Al-Shifa, onde estariam abrigadas cerca de 30 mil pessoas.



O porta-voz das Forças de Defesa de Israel confirmou que estava a decorrer “uma operação de alta precisão em áreas limitadas” do hospital, alegando que “terroristas do Hamas se reuniam” dentro das instalações daquele hospital e as usavam para lançar ataques.



"A operação baseia-se em informações que indicam a utilização do hospital por terroristas de alta patente do Hamas", acrescentou.



De acordo com relatos citados pela comunicação internacional, o edifício cirúrgico do Complexo Médico Al-Shifa estava “lotado de feridos” quando foi atingido por mísseis israelitas e, em consequência, ficou em chamas.



“Neste edifício estão todas as salas de cirurgia de todas as especialidades. Todas pessoas que se encontram no interior foram sujeitas a grandes cirurgias e não podem sair do local”, escreveu nas redes sociais Abdullah Mohammed, médico neste hospital.



O serviço de imprensa do governo do Hamas afirmou que o hospital Al-Shifa estava a "ser bombardeado", acrescentando que "dezenas de milhares de pessoas deslocadas" se encontravam no edifício.



O Ministério da Saúde palestiniano em Gaza também indicou, entretanto, que há várias vítimas mortais e pessoas feridas, incluindo casos de asfixia de mulheres e crianças que estavam abrigadas no complexo hospitalar. A mesma fonte, citada pelas agências de notícias, adiantam que as equipas de socorro não conseguiram resgatar todas as pessoas devido à intensidade das chamas no edifício e dos ataques israelitas.



Os habitantes do bairro Al-Rimal, onde se situa o hospital, afirmaram que "mais de 45 tanques israelitas e veículos blindados" tinham entrado nas áreas circundantes. Alguns relataram também "combates" em redor do hospital, tendo a troca de tiros começado pouco antes do amanhecer, segundo fontes da Agência France Presse (AFP).



Já a 15 de novembro, o exército israelita tinha entrado no hospital, que está agora a funcionar com a capacidade mínima e com uma equipa reduzida. Depois dessa operação, o exército afirmou ter encontrado nas instalações hospitalares de Al-Shifa "munições, armas e equipamento militar" do Hamas, o que o movimento, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, desmentiu.



O exército israelita declarou igualmente ter descoberto, sob o hospital Al-Shifa, um túnel de 55 metros de comprimento, que alegou ser utilizado "para terrorismo". Na altura, convidou jornalistas a visitar o local.