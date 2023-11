Forças israelitas dizem ter atingido vários centros de comando do Hezbollah

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) referiram que identificaram lançamentos desde o Líbano, em direção a um posto das forças israelitas na área do `kibutz` Malkia, no norte de Israel.

"Um lançamento foi intercetado pelo Aerial Defense Array e o restante caiu em área aberta", adiantou a mesma fonte.

Em resposta, caças das FDI atingiram a "infraestrutura terrorista do Hezbollah no Líbano".

"Os alvos militares atingidos incluem vários centros de comando operacional onde operavam terroristas do Hezbollah", destacaram as FDI.

O grupo xiita libanês tinha reivindicado hoje cinco ataques contra alvos militares israelitas, em novo dia de agudização da violência fronteiriça.

O movimento afirmou que todos estes ataques foram realizados em apoio à população de Gaza e à sua "honrosa Resistência", numa aparente referência ao movimento islamita palestiniano Hamas, considerado terrorista por União Europeia e Estados Unidos, e que é alvo de uma ofensiva terrestre das tropas israelitas no enclave.

De acordo com o grupo xiita, as ações de hoje tiveram "impactos diretos" e pelo menos uma delas causou um número indeterminado de mortos e feridos nas fileiras do exército israelita.

O Exército israelita também já tinha confirmado que o Hezbollah, organização também considerada terrorista pela União Europeia, disparou contra vários locais no norte de Israel.

Em resposta, a artilharia da FDI "atingiu a fonte dos disparos", segundo a mesma fonte.

Também hoje, referiu a mesma fonte, uma célula do Hezbollah que tentou lançar mísseis anti-tanque em direção à área de Shtula, no norte de Israel, foi atingida por um tanque das FDI.

Desde 08 de outubro, o Hezbollah e Israel têm estado envolvidos em intensos duelos de artilharia na fronteira com o Líbano, um confronto que já causou dezenas de mortos, doze dos quais civis, e mais de 26.000 deslocados internos libaneses.

A violência atingiu níveis recorde no passado fim de semana, quando alguns especialistas consideraram que foram violadas regras de combate, reacendendo o receio de que o Líbano se torne uma segunda frente na guerra em Gaza.

O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.