Forças israelitas lançam grande operação na Cisjordânia

Segundo a BBC, cinco palestinianos terão morrido num ataque aéreo no campo de refugiados de al-Far'a e os outros seis num ataque com ume em confrontos armados em Jenin.As forças de segurança israelitas afirmaram que estavam a levar a cabo “uma operação antiterrorista para impedir o terror” em Jenin e Tulkarm.Segundo a AFP, que cita o Crescente Vermelho, há o registo de pelo menos 15 feridos.

Os confrontos com os militares israelitas na Cisjordânia aumentaram acentuadamente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, à medida que Israel intensifica as operações contra grupos militantes armados, incluindo o Hamas, apoiado pelo Irão, e a Jihad Islâmica.

Segundo relatos palestinianos, as principais estradas de Jenin foram encerradas devido a confrontos armados no campo de refugiados da cidade. Um ataque aéreo israelita terá atingido um veículo numa aldeia próxima durante a madrugada.As forças israelitas terão entrado num hospital em Jenin e bloqueado dois em Tulkarm. Os ataques militares israelitas a Nablus terão incidido sobre dois campos de refugiados.No campo de Far'a, perto de Tubas, os médicos dizem que as ambulâncias estão a ter dificuldades em chegar aos feridos após um ataque de umisraelita.

Desde o início da guerra entre Israel e a Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sangrento do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel, a 7 de outubro, o exército israelita efetuou também vários ataques aéreos contra campos de refugiados e cidades do território palestiniano, ocupado por Israel desde 1967.

As forças armadas israelitas deram poucos pormenores, mas afirmaram num comunicado que as IDF, a agência de segurança interna Shin Bet e as forças da polícia de fronteira de Israel estavam “atualmente a conduzir uma operação antiterrorista para impedir o terror em Jenin e Tulkarm”.Na segunda-feira à noite, o exército israelita anunciou que tinha matado cinco palestinianos num ataque aéreo ao campo de refugiados de Nour Shams, em Tulkarem.As operações do exército israelita e os ataques dos colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental já provocaram a morte de mais de 650 palestinianos.

MNE israelita propõe saída temporária da população

צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן.



עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024

Nas últimas semanas, as operações israelitas na Cisjordânia concentraram-se no norte do território, onde os grupos armados que lutam contra Israel são particularmente ativos.Segundo o governante, “".Na rede social X, acusou a República Islâmica do Irão de querer “estabelecer uma frente terrorista no Leste, na Judeia-Samaria”, nome bíblico da Cisjordânia utilizado pelos israelitas, “segundo o modelo de Gaza e do Líbano”, onde o Hezbollah, grande aliado de Teerão, dispara foguetes contra Israel quase diariamente desde o início da guerra na Faixa de Gaza.", acrescentou Katz.

Anexar a Cisjordânia

Na terça-feira à noite, o Hamas instou os três milhões de palestinianos da Cisjordânia a reagir a uma nova polémica lançada na véspera por Itamar Ben Gvir, um ministro israelita de extrema-direita que apela abertamente à anexação da Cisjordânia.



Ben Gvir suscitou a ira de muitas capitais árabes e da Organização de Cooperação Islâmica ao questionar a validade do status quo na Esplanada das Mesquitas Sagradas, em Jerusalém, afirmando que se via a construir ali uma sinagoga.







Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, mais de 650 palestinianos foram mortos na Cisjordânia pelo exército israelita ou por colonos, segundo os números oficiais palestinianos, e pelo menos 20 israelitas, incluindo soldados, em ataques palestinianos ou durante operações do exército na zona autónoma palestiniana, segundo os números oficiais israelitas.

A Jihad Islâmica, um movimento islamista palestiniano aliado do Hamas e particularmente forte nos campos de refugiados no norte da Cisjordânia, denunciou uma “guerra aberta do ocupante” Israel.

Por seu lado, o Hamas, cuja popularidade disparou na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, enquanto a do seu rival, a Autoridade Palestiniana, caiu a pique, apela regularmente à Cisjordânia para que “se levante”.





c/agências