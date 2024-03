França insta Conselho de Segurança a pedir cessar-fogo em Gaza antes do fim de semana

Em declarações à imprensa antes de entrar para uma reunião fechada do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza, o diplomata francês, Nicolas de Rivière, assegurou que França trabalhará posteriormente numa resolução mais ampla e que incluirá um cessar-fogo sustentável em Gaza, mas sublinhou que, de momento, é necessário "um cessar-fogo de curto prazo durante o Ramadão", que começou este mês e que se prolongará até abril.

"Precisamos de um cessar-fogo em Gaza o mais rapidamente possível. Precisamos disso agora. O Conselho de Segurança tem discutido esta questão repetidamente. Esta crise começou há mais de cinco meses. Precisamos de um cessar-fogo para o Ramadão e já estamos quase no final da segunda semana do Ramadão", observou.

O diplomata, que convocou a reunião de hoje do Conselho de Segurança, encorajou o órgão da ONU - do qual França é membro permanente - a tomar medidas antes do fim de semana em prol da cessação das hostilidades no enclave, tal como já fez em relação ao Sudão.

"A França, é claro, quer um cessar-fogo. Queremos que todos os reféns sejam libertados. Não há necessidade de vos repetir que temos condenado repetidamente o ataque do Hamas de 07 de outubro, mas agora é hora de salvar vidas", frisou Rivière, destacando o elevado número de mortos no conflito e defendendo que "isso tem de parar agora".

"Cada vez que há uma crise no mundo, a primeira coisa que o Conselho de Segurança pede é um cessar-fogo. (...) Não deveria haver uma exceção. Conseguimos um cessar-fogo para o Ramadão no Sudão, por isso precisamos de um cessar-fogo para o fim do Ramadão também em Gaza", advogou.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou em 08 de março uma resolução que apelava à cessação imediata das hostilidades no Sudão durante o período do Ramadão.

Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, tem apelado ao "silenciamento das armas" em Gaza e no Sudão durante o período do Ramadão, "um período em que os muçulmanos em todo o mundo celebram e difundem os valores da paz, reconciliação e solidariedade".

Os Estados Unidos, aliados históricos de Israel, apresentaram hoje pela primeira vez na ONU um projeto de resolução que apela a um "cessar-fogo imediato" no território palestiniano, mergulhado numa grave crise humanitária após cinco meses e meio de guerra.

O texto deverá ser submetido à votação dos 15 Estados-membros do Conselho na manhã de sexta-feira.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, os Estados Unidos vetaram várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU que apelavam a um cessar-fogo imediato e duradouro.

A mudança de posição foi anunciada quarta-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na Arábia Saudita, primeira etapa da sexta digressão pelo Médio Oriente desde o início da guerra, que prosseguirá na sexta-feira em Israel.

Já no Cairo, Blinken disse hoje que um cessar-fogo em Gaza terá de estar ligado à libertação dos reféns raptados durante o ataque do Hamas a Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza elevou o número de mortos no território para cerca de 32.000 palestinianos. O ministério não faz distinção entre civis e combatentes na contagem, mas diz que as mulheres e as crianças representam dois terços dos mortos.

Uma agência das Nações Unidas alertou para o facto de "a fome estar iminente" no norte de Gaza.

Os militantes palestinianos mataram cerca de 1.200 pessoas no ataque surpresa de 07 de outubro a partir de Gaza, o que desencadeou a guerra, e fizeram reféns outras 240. Estima-se que o Hamas ainda mantém cerca de 100 pessoas como reféns, bem como os restos mortais de outros 30.