Gaza. Presidente israelita apela a um acordo sobre reféns "por todos os meios"

"Apelo aos nossos dirigentes para que usem toda a sua força e todos os meios à sua disposição para chegar a um acordo", declarou o Presidente, cujo papel em Israel é sobretudo institucional.

O líder israelita sublinhou que o Hamas é um "inimigo depravado" cujo único objetivo é prejudicar o Estado de Israel através de "manobras psicológicas", de acordo com declarações relatadas pelo diário local `The Times of Israel`.

Dezenas de reféns continuam detidos em Gaza desde que o movimento islamita Hamas atacou Israel em 07 de outubro de 2023, desencadeando a guerra no território palestiniano.

A ofensiva já causou cerca de 1.400 mortos e mais de 240 reféns, dos quais cerca de 100 ainda se encontram em cativeiro, embora o seu estado de saúde seja desconhecido.

Os ataques islamistas provocaram uma campanha militar sangrenta na Faixa de Gaza.

O Hamas palestiniano e Israel acusaram-se hoje mutuamente de bloquear as negociações para um acordo sobre o cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos na Faixa de Gaza, onde as duas partes estão em guerra há mais de um ano.

O Hamas criticou inicialmente Israel por ter colocado "novas condições" em cima da mesa nas conversações indiretas que decorrem em Doha há vários dias, sob a égide dos mediadores - Qatar, Egito, Estados Unidos, União Europeia e Nações Unidas.