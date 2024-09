Governo libanês diz que ataques israelitas causaram 95 mortos

"Os ataques inimigos israelitas mataram 95 pessoas e feriram 172 nas últimas 24 horas", referiu o ministério, em comunicado.

Entre os mortos estão três membros de um grupo palestiniano, o líder do Hamas no Líbano e um soldado libanês, de acordo com o relatório diário publicado pelo Ministério da Saúde libanês.

Pela primeira vez desde 08 de outubro, um ataque teve como alvo o centro de Beirute, destruindo um edifício.

Segundo a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), três dos seus membros foram ali mortos. O Exército israelita afirmou ter morto dois comandantes desta organização descrita como terrorista por Israel e pela União Europeia.