Guerra Médio Oriente. MNE português defende criação de dois Estados

Elton Monteiro - Lusa

O esclarecimento é feito pelo gabinete israelita dos Negócios Estrangeiros depois de uma notícia avançada pelo jornal britânico The Guardian.



Mas o gabinete israelita admite que o ministro dos Negócios Estrangeiros mencionou a possibilidade de ser construída habitação na ilha sem, no entanto, mencionar nada que tenha a ver com a colocação de palestinianos no local.



Ora, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, diz que o que foi apresentada foi uma plataforma logística para servir israelitas e palestinianos.



Mais pormenores no trabalho da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.