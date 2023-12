Guerra no Médio Oriente. Hamas registou 241 mortos em Gaza nas últimas 24 horas

O presidente palestiniano Mahmoud Abbas considerou a guerra um "crime grave" contra o seu povo.Já chefe do exército israelita, Herzi Halevi, frisou que o conflito com o Hamas se prolongaria por "muitos mais meses".Na madrugada desta quarta-feira, ouviram-se fortes explosões na Faixa de Gaza, do outro lado do perímetro com Israel.

Na Cisjordânia ocupada, fontes médicas palestinianas afirmam que seis palestinianos foram mortos num ataque de um drone israelita durante a noite no campo de refugiados de Nur Shams, em Tulkarem. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 20.915 palestinianos foram mortos - na sua maioria crianças e mulheres - em mais de 11 semanas de combates. A contagem não diferencia civis e combatentes.



“Seis mártires mortos pela ocupação israelita e alguns gravemente feridos foram transportados para o hospital de Thabet Thabet, em Tulkarem", afirmou o Ministério, em comunicado.Uma contagem da Autoridade Palestiniana revela que mais de 300 palestinianos na Cisjordânia ocupada foram mortos por soldados e, em alguns casos, por colonos israelitas, desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, a 7 de outubro.

Abbas acusa Washington de prolongar o conflito Mahmoud Abbas descreveu a guerra na Faixa de Gaza como "para além de uma catástrofe" e "para além de uma guerra de aniquilação". O líder palestiniano acusou Washington de prolongar a guerra ao vetar os projetos de resolução da ONU que apelavam a um cessar-fogo.



Considerou-a sem precedentes na história do povo palestiniano.

Guerra "continuará por muitos meses"

O tenente-general Halevi, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), declarou numa conferência de imprensa que a"Não há atalhos quando se trata de desmantelar completamente uma organização terrorista, exceto ser teimoso e determinado na luta", disse.Reconhecendo que o terreno era complexo, o general prometeu prender ou eliminar a liderança do Hamas, mesmo que isso levasse tempo, acrescentando que as IDF estavam perto de desmantelar todos os batalhões do Hamas no norte de Gaza.Na terça-feira,na região centro deste enclave.“Expandimos os combates para uma área conhecida como campos do centro”, frisou o porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, em conferência de imprensa.

Nova proposta de cessar-fogo

BBC revela que os meios de comunicação israelitas e árabes afirmam que o Egito propôs um plano de cessar-fogo.Segundo os relatos, o plano prevê a libertação faseada de todos os reféns israelitas e de um número indeterminado de prisioneiros palestinianos detidos nas prisões israelitas, terminando com a suspensão da ofensiva de Israel.

Num anterior acordo de tréguas temporárias negociado pelo Catar, dezenas de reféns foram libertados de Gaza em troca de prisioneiros palestinianos. Até à data, tanto Israel como o Hamas têm resistido aos apelos a um cessar-fogo duradouro.