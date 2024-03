Hamas diz não saber "quem está vivo ou morto" entre os reféns de Gaza

"Não sabemos exatamente quem entre eles está vivo ou morto, morto pelos bombardeamentos [israelitas] ou pela fome", afirmou Bassem Naim, entrevistado no Cairo. "Os prisioneiros estão detidos por numerosos grupos em diferentes localizações", explicou.





A libertação dos reféns israelitas raptados a 7 de outubro e que ainda permanecem em Gaza está intimamente ligada a um cessar-fogo no enclave, com a incerteza sobre o seu destino e estado de saúde a dominar as negociações.





A imprensa israelita diz que o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estará a exigir ao Hamas uma lista rigorosa dos reféns retidos em Gaza e que recusou enviar uma delegação ao Cairo, para a mais recente ronda de conversações, por esta exigência ainda não ter sido cumprida.





O Hamas responsabiliza Israel pelas dificuldades em conseguir tais informações.





"O cessar-fogo é necessário para podermos levar a cabo" a verificação "quanto ao pedido relativamente aos nomes, ao número" dos reféns e se estes estão "vivos ou mortos", explicou o dirigente do Hamas, de acordo com a AFP.





Bassem Naim duvida ainda da veracidade do pedido de tal lista. "A questão quanto aos detalhes sobre os prisioneiros não foi mencionada em nenhum documento ou proposta durante o processo de negociações", afirmou.



Cerca de 250 pessoas foram raptadas do sul de Israel e levadas para Gaza durante a invasão sem precedentes liderada pelo Hamas em outubro, a qual causou oficialmente 1.160 mortos israelitas.

Uma trégua em novembro permitiu a libertação de cerca de 100, por troca de 240 prisioneiros palestinianos detidos nas prisões de Israel.

Os reféns têm sido usados como moeda de troca para deter a ofensiva militar israelita lançada depois de 7 de outubro, para destruir as infraestruturas do Hamas em Gaza, e que em quase cinco meses fez 30.500 mortos no enclave, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

Os países mediadores, o Egito, o Qatar e os Estados Unidos, têm procurado estabelecer uma nova trégua antes do mês do Ramadão, que se inicia no próximo domingo.





O Hamas exige a retirada completa de Israel e o cessar-fogo definitivo antes de qualquer acordo sobre a libertação dos reféns. Israel exige a libertação destes para firmar qualquer compromisso.