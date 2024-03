Hamas diz que trégua é possível dentro de 24/48 horas se Israel aceitar exigências

, disse o alto funcionário, citado pela agência France-Presse (AFP) sob condição de anonimato.No sábado, um alto funcionário da administração norte-americana anunciou que Israel aceitou genericamente um acordo de cessar-fogo em Gaza e de libertação dos reféns, acrescentando que “neste momento, a bola está no campo do Hamas”.com vista a uma trégua na Faixa de Gaza. O objetivo é alcançar um acordo antes do início do Ramadão, na próxima semana.

Maioria das mortes durante distribuição de ajuda foi em "sequência da debandada"

As pressões para um acordo de cessar-fogo aumentaram após a morte de mais de uma centena de pessoas, na quinta-feira, em Gaza, durante a distribuição de ajuda alimentar.. Para além dos mais de 100 mortos, houve ainda registo de mais de 700 feridos.Telavive, por sua vez, reconhece que ocorreram "tiroteios limitados", mas argumenta que a maioria das vítimas morreu na sequência da debandada da multidão.“As IDF (Forças de Defesa Israelitas) concluíram uma revisão inicial do infeliz incidente em que civis de Gaza foram pisados até a morte e feridos enquanto avançavam para a coluna de ajuda”, disse o porta-voz das IDF, o contra-almirante Daniel Hagari.Segundo as autoridades israelitas, 130 reféns continuam detidos em Gaza, 31 dos quais terão morrido, após a libertação de 105 reféns em troca de 240 palestinianos durante uma primeira trégua no final de novembro.Segundo o balanço deste domingo do Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 30.410 palestinianos foram mortos e 71.700 ficaram feridos em ataques israelitas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, a 7 de outubro.

