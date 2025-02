Hamas exibe caixões antes de entregar corpos de reféns a Israel

Os caixões foram transferidos para veículos 4x4 brancos do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que abandonaram o local. Nas proximidades, centenas de espectadores observavam a cerimónia por detrás de uma vedação. Os corpos entregues a Israel são os de Ariel e Kfir Bibas, com quatro anos e nove meses, respetivamente, no dia do seu rapto, a 7 de outubro de 2023, bem como os da sua mãe, Shiri Bibas, e de Oded Lifshitz, com 83 anos nesse dia.

A entrega foi a primeira devolução de cadáveres durante o atual acordo e não se espera que Israel confirme as suas identidades até que estejam concluídos todos os testes de ADN.

O Hamas afirmou que que a entrega dos quatro corpos esta quinta-feira decorria no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza, alcançado no mês passado com o apoio dos Estados Unidos e a mediação do Catar e do Egito.O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou, numa breve declaração em vídeo que esta quinta-feira seria “um dia muito difícil para o Estado de Israel. Um dia perturbador, um dia de luto”.

Centenas de pessoas reuniram-se no frio do inverno antes da transferência de poder em Khan Younis, no sul de Gaza. Militantes armados do Hamas, com uniformes pretos e camuflados, percorreram a zona.

Família Bibas raptada a 7 de outubro de 2023

O Fórum das Famílias Reféns declarou na quarta-feira à noite que tinha sido informado da morte das duas crianças Bibas e da sua mãe, bem como da morte de um quarto refém, Oded Lifshitz, sem especificar as circunstâncias.

Kfir Bibas tinha nove meses quando a família Bibas, incluindo o pai Yarden, foi raptada no Kibbutz Nir Oz, uma das várias comunidades perto de Gaza que foram invadidas por atacantes liderados pelo Hamas a partir de Gaza a 7 de outubro.

O Hamas afirmou em novembro de 2023 que os rapazes e a mãe tinham sido mortos num ataque aéreo israelita, mas as suas mortes nunca foram confirmadas pelas autoridades israelitas e, mesmo no último minuto, houve quem se recusasse a aceitar a sua morte.“Shiri e as crianças tornaram-se um símbolo”, disse Yiftach Cohen, um residente de Nir Oz, que perdeu cerca de um quarto dos seus habitantes, mortos ou raptados, durante o ataque de 7 de outubro. “Ainda tenho esperança de que eles estejam vivos”.. Mas a família disse esta semana que a sua “viagem ainda não terminou” até receberem a confirmação final do que aconteceu aos rapazes e à sua mãe.tendo sido raptado juntamente com a mulher durante o ataque de 7 de outubro - tal como a família Bibas de origem peruana e argentina - do(comunidade) Nir Oz, muito próximo da fronteira com o enclave palestiniano.. Num artigo de opinião publicado no jornalem janeiro de 2019, intitulado “Defensor de Israel, ele não é”, ele questionou as credenciais de segurança de Netanyahu e criticou suas políticas, inclusive em Hamas e Gaza.A mulher de Lifshitz, Yocheved, foi libertada durante a primeira trégua na guerra, em novembro de 2023, quando 105 reféns (incluindo todos os menores vivos) foram libertados em troca de 240 prisioneiros e detidos palestinianos.

Reféns vivos

A entrega dos corpos, esta quinta-feira, será seguida pela devolução de seis reféns vivos no sábado, em troca de centenas de outros palestinianos, que se espera serem mulheres e menores detidos pelas forças israelitas em Gaza durante a guerra.Até ao momento, foram libertados 19 reféns israelitas e cinco tailandeses que foram devolvidos numa entrega não programada.

Cessar-fogo entrou em vigor desde 19 de janeiro

Apesar das acusações de ambos os lados de violações do cessar-fogo, o frágil acordo que entrou em vigor a 19 de janeiro tem-se mantido desde a primeira de uma série de trocas de reféns em Gaza por prisioneiros palestinianos e detidos por Israel.

Os restos mortais dos quatro reféns foram devolvidos pelo Hamas em troca da libertação, prevista para sábado, dos palestinianos detidos por Israel, em conformidade com o acordo de tréguas na Faixa de Gaza.

Netanyahu tem enfrentado críticas dos seus aliados de extrema-direita por ter concordado com o acordo, que algumas pessoas em Israel consideram que recompensa o Hamas e deixa o grupo militante no poder em Gaza.Mas sucessivas sondagens têm mostrado um amplo apoio da população ao cessar-fogo e milhares de israelitas têm saído à rua para exigir que o governo mantenha o acordo até que os restantes reféns sejam devolvidos.No entanto, as perspetivas de um acordo permanecem incertas, uma vez que ambas as partes estão muito distantes em questões como a futura governação de Gaza, que, segundo Israel, não pode ser gerida nem pelo Hamas nem pela Autoridade Palestiniana, apoiada pelo Ocidente.A questão também foi obscurecida pelo apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, para que os palestinos sejam reassentados fora de Gaza, um movimento que os críticos dizem que equivaleria a um crime de guerra e limpeza étnica, e para que o enclave seja desenvolvido como uma propriedade à beira-mar sob o controlo dos EUA.

Israel lançou a sua guerra na Faixa de Gaza após o ataque liderado pelo Hamas que matou cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registos israelitas, com 251 raptados. A campanha militar israelita matou cerca de 48 mil pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinianas, e deixou a Gaza, densamente povoada, em grande parte em ruínas.





c/ agências