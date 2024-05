Hezbollah ataca norte de Israel após bombardeamento no Líbano

Esta informação foi adiantada num comunicado, citado pela AFP, em que o Hezbollah afirma que disparou "dezenas de foguetes do tipo Katiousha e Falaq" contra Kiryat Shmona, no norte de Israel, "em resposta ao horrendo crime que o inimigo israelita cometeu em Mays al-Jabal" que resultou na morte de três civis, além de vários feridos.

A morte da família libanesa foi avançada pela agência nacional de notícias libanesa, tendo a informação sido confirmada pela agência AFP junto do responsável do município de Mays al-Jabal, Abdelmoneim Choukeir, que referiu a incursão israelita, adiantando que os três mortos são "um casal e o seu filho" que "foram martirizados".

De acordo com a agência noticiosa libanesa, no momento deste ataque os habitantes da aldeia estavam a inspecionar os danos nas casas provocados por bombardeamentos anteriores, tendo os feridos sido transportados para hospitais da região.

Em quase sete meses de violência nesta zona da fronteira entre os dois países, pelo menos 389 pessoas, incluindo 255 elementos do Hezbollah e mais de 70 civis, foram mortas no Líbano, segundo a contagem da AFP. A estes, juntam-se pelo menos 11 mortes entre as fileiras do Hamas.

Do lado de Israel, um relatório oficial aponta para 11 militares e nove civis mortos.