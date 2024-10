Hezbollah confirma a morte de presumível sucessor de Nasrallah

Num comunicado, o Hezbollah comunicou a morte do chefe do Conselho Executivo do movimento pró-iraniano, Hashem Safieddine, "num ataque sionista", acrescentando que tinha sido morto juntamente com outros membros do partido xiita.

Terça-feira, as Forças Armadas israelitas afirmaram terem abatido um dos principais comandantes do Hezbollah, lançado para ser o próximo líder do partido xiita libanês, num bombardeamento na área sul de Beirute, no início do mês.

Hashem Safieddine, um clérigo xiita, era tido como o provável sucessor de Hassan Nasrallah, um dos fundadores do grupo militante islamita e líder desde 1992, que foi morto na sequência de um bombardeamento aéreo israelita em Beirute, em 27 de setembro.

Israel afirmou ainda que outros 25 membros do Hezbollah foram mortos durante o bombardeamento realizado no início de outubro.