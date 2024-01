Hezbollah e Israel prosseguem duelos de artilharia junto à fronteira do Líbano

A milícia pró-Irão explicou, em várias declarações, que lançou um primeiro ataque contra um destacamento de soldados israelitas nas proximidades de Jal al Alam, com mísseis Burkan, seguido por outro lançamento ao sul de Al Abad e um terceiro nas proximidades do quartel Doviev e da base Khirbet Ma`ar, adiantou a agência noticiosa espanhola Efe.

O Hezbollah lançou outro ataque com um míssil `Falaq 1` contra o quartel de Zabdin, nas disputadas Fazendas Cheba, ocupadas por Israel apesar da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra de 2006 entre Israel e o Líbano, ter estabelecido a sua retirada.

Os dois últimos ataques efetuados pelo grupo libanês com mísseis e "armas apropriadas" tiveram como alvo a zona de Al Bahri e um grupo de soldados israelitas nas proximidades do quartel de Shumira, embora as declarações do Hezbollah não detalhassem danos materiais ou vítimas.

Por seu turno, o exército israelita referiu hoje em comunicado que a Junta de Defesa Aérea intercetou com sucesso "um alvo aéreo suspeito em território libanês que supostamente era dirigido" para Israel.

Informou igualmente que aviões de guerra israelitas atacaram "vários alvos terroristas do Hezbollah" no Líbano, entre os quais um posto militar nas áreas de Blida e Marwahin, bem como outras infraestruturas na zona fronteiriça de Ayta ash Shab.

Na nota, o exército israelita afirma que as suas forças continuarão a defender as fronteiras de Israel de qualquer ameaça enquanto continuar a "atividade terrorista do Hezbollah" e os seus ataques contra Israel, que "violam a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU".

Confrontada com a continuação do fogo cruzado na fronteira norte do Estado judaico, a Brigada Paraquedista da Reserva Israelita do Norte iniciou uma série de exercícios de treino com fogo real e guerra urbana "para melhorar a prontidão de combate" na frente norte, com tanques, forças de engenharia, infantaria e artilharia.