Houthis ameaçam escalada no mar Vermelho se continuar "agressão a Gaza"

"Seja o que for que o `trio do mal` faça, isso não afetará a nossa posição nem limitará as nossas capacidades e operações", sublinhou al-Huti durante um discurso, acrescentando que, caso a agressão contra Gaza não pare, as suas forças procurarão "escalar cada vez mais" os ataques a navios naquela importante rota comercial marítima.

Al-Huti, citado pela agência noticiosa YPA, referiu que os Estados Unidos utilizam as Ilhas Marshall para efetuar as suas operações militares navais no mar Vermelho.

Também hoje, o porta-voz militar dos Huthis, general Yahya Sari, reivindicou ataques contra dois navios, um norte-americano e outro britânico nomMar Vermelho.

Tanto o primeiro, o "Star Nasia", como o segundo, o "Morning Tide", foram atingidos por "mísseis anti-navio", assinalou.

Os rebeldes denunciaram anteriormente três novos bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra a cidade de Sa`ada, no noroeste do Iémen, no âmbito das operações de Washington e Londres na zona para reduzir a capacidade dos insurgentes de atacar navios mercantes.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, que controlam desde 2015 a capital iemenita, Saná, e outras zonas do norte e oeste do país, lançaram vários ataques contra navios com alguma ligação a Israel, na sequência da ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza, iniciada após ataques do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), a 07 de outubro de 2023.