Huthis atacam sem sucesso navios da Marinha dos EUA, revela Pentágono

Os navios "foram atacados por pelo menos oito drones explosivos, cinco mísseis balísticos antinavio e três mísseis de cruzeiro antinavio", segundo o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, indicando que a ofensiva foi frustrada e as embarcações "não foram danificadas e ninguém ficou ferido".

Os rebeldes Huthis, que controlam grande parte do Iémen, fazem parte do que o Irão chama o "eixo de resistência" contra Israel, a par do grupo islamita palestiniano Hamas e do movimento xiita libanês Hezbollah.

Os Huthis tinham condenado hoje novos bombardeamentos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido contra vários pontos do Iémen, tal como já tinham feito na segunda-feira.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, os Huthis realizaram vários ataques contra Israel, bem como contra navios que dizem estar ligados a interesses israelitas, ao largo da costa do Iémen, alegando agir em solidariedade com o Hamas.

Estes ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden perturbaram gravemente o tráfego marítimo nesta zona essencial para o comércio mundial.

Em resposta, os Estados Unidos criaram uma coligação marítima internacional e têm levado a cabo ataques contra os Huthis no Iémen desde janeiro, com o apoio do Reino Unido.