Iraque apresenta à ONU protesto contra Israel por violação do espaço aéreo

O anúncio do protesto foi divulgado hoje em Bagdade pelo porta-voz do governo, Bassim Alawadi.

No documento, o Iraque "condena a violação flagrante perpetrada pela entidade sionista, cujos aviões violaram o espaço aéreo e a soberania iraquianos, utilizando o espaço aéreo iraquiano para levar a cabo um ataque contra a República Islâmica do Irão no dia 26 de outubro".

Os ataques aéreos israelitas contra instalações de produção de mísseis no Irão, no sábado, suscitaram a condenação de países da região e de organismos internacionais.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres disse no sábado que está "profundamente preocupado com a escalada contínua no Médio Oriente" e apelou a "todas as partes para cessarem todas as ações militares, incluindo em Gaza e no Líbano e para fazerem todos os esforços para evitar uma guerra regional generalizada e para regressarem ao caminho da diplomacia".

Em comunicado, a União Europeia (UE) alertou que o "perigoso ciclo de ataques e represálias" corre o risco de provocar uma nova extensão do conflito regional.

"Embora reconhecendo o direito de Israel à autodefesa, a UE apela a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, a fim de evitar uma escalada incontrolável", refere o mesmo comunicado.