Israel defende que o novo líder político do Hamas seja "eliminado rapidamente"

"A nomeação do arqui-terrorista Yahya Sinwar como líder do Hamas, em substituição de Ismail Haniyeh, é mais uma razão para o eliminar rapidamente e riscar esta organização desprezível do mapa", afirmou Katz na rede social X.

O exército e as autoridades israelitas acusam Sinwar de ser um dos mentores do ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 07 de outubro, o que faz dele um dos homens mais procurados por Israel.

A 07 de outubro, comandos do Hamas, infiltrados no sul de Israel a partir de Gaza, levaram a cabo ataques que causaram a morte de 1.198 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma contagem da agência AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Das 251 pessoas raptadas na altura, 111 continuam detidas em Gaza, 39 das quais morreram, segundo o exército.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já causou 39.653 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do Governo de Gaza, liderado pelo Hamas, que não dá pormenores sobre o número de civis e combatentes mortos.