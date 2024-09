Israel lança grandes ataques contra o Líbano

EPA

Foi o maior bombardeamento desde o início do conflito no Médio Oriente. Aviões de guerra israelitas efetuaram dezenas de ataques no sul do Líbano, na quinta-feira, horas depois de o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter ameaçado responder com um "castigo justo", como retaliação pela vaga de ataques que visaram a organização xiita com explosivos em pagers e walkie-talkies, nos últimos dias.