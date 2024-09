Israel reivindica morte de comandante da unidade de drones do Hezbollah após ataque aéreo

Israel anunciou que realizou “ataques de precisão em Beirute”.





"Seguindo orientações precisas dos serviços secretos da Força Aérea e da Divisão de Inteligência, caças alvejaram e eliminaram (Srour), o comandante da unidade aérea do Hezbollah, em Beirute", disse um comunicado militar israelita, sem dar qualquer detalhes.





Já o Ministério da Saúde libanês confirma que duas pessoas morreram neste ataque, mas não faz qualquer referência a Mohammed Srour, também conhecido pelo apelido jihadista Abu Saleh.





"O ataque inimigo israelita nos subúrbios ao sul de Beirute matou duas pessoas e feriu 15. Uma mulher está em estado crítico", reportou o Ministério em comunicado.





A agência oficial de imprensa libanesa descreve, por sua vez, que “três mísseis” tinham como alvo “um apartamento residencial num edifício de 10 andares no bairro de Qaim” neste subúrbio densamente povoado do sul de Beirute. A agência libanesa ANI acrescentou que o ataque ocorreu às 15h15 locais (13h15 em Lisboa).





צה״ל חיסל את מחמד חסין סרור, מפקד היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/GEeHHPQ7kU — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 26, 2024



Uma fonte sob condição de anonimato relatou que “o ataque israelita teve como alvo o comandante da unidade de drones, Mohammed Srour, conhecido como Abu Saleh” e que “o paradeiro ainda não é conhecido”, citado pela agência France Presse.





De acordo com a mesma fonte, Mohammed Srour é matemático e foi um dos principais comandantes do movimento enviado ao Iémen para treinar os rebeldes Houthi, também apoiados pelo Irão. As forças de defesa de Israel afirmam que Srour deveria assumir o lugar dos militares que foram eliminados.





Este é o quarto ataque numa semana contra o reduto do Hezbollah perto da capital libanesa, localizado em Dahiyeh, um subúrbio de Beirute que abriga cerca de 700.000 pessoas. O alvo da ofensiva desta quinta-feira não está longe do local de outro ataque em que Ibrahim Aqil, comandante da unidade de elite do Hezbollah, e vários outros oficiais foram mortos há quase uma semana.

Desde segunda feira a operação militar israelita matou mais de 630 pessoas no Líbano, das quais cerca de um quarto são mulheres e crianças. O Hezbollah disparou centenas de projéteis em direção a Israel desde a semana passada, incluindo um míssil em direção a Telavive que foi intercetado na quarta-feira.