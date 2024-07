Líbano descarta que Hezbollah tenha lançado intencionalmente ataque no sábado

Em comunicado, Abdullah Bou Habib "rejeita a teoria de que o Hezbollah tenha levado a cabo o ataque contra a população de Majdal Shams, nos Golã ocupados, uma vez que desde o início do conflito não disparou contra locais civis, mas sim contra posições militares".

O ministro levantou outros cenários, como o de este ataque ter sido "obra de outras organizações, um erro israelita ou um erro do Hezbollah".

O chefe da diplomacia de Beirute pediu a abertura de uma investigação internacional para esclarecer o ocorrido, bem como a realização de "uma reunião do comité tripartido através da UNIFIL [a missão da ONU no Líbano] para esclarecer a verdade do ocorrido".

O ministro libanês apelou à implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que desmilitariza a linha azul de separação entre Israel e o Líbano, por "ambos os lados" e advertiu que "um ataque total de Israel contra o Líbano provocaria a deterioração da situação na região e a eclosão de uma guerra regional".

O ministro reiterou a rejeição do Líbano aos ataques "a civis em qualquer parte do mundo, seja na Faixa de Gaza, no Líbano ou em Israel, e condena qualquer parte que tenha como alvo civis".

Embora o Hezbollah tenha negado, Israel acusa o grupo xiita de supostamente ter lançado um roquete `Falaq 1` que sábado atingiu um campo de futebol na cidade de Majdal Shams, matando 12 menores e adolescentes que ali se encontravam.

Telavive afirma que o lançamento foi realizado a partir de uma cidade na área das disputadas fazendas Chebaa, no sul do Líbano e a poucos quilómetros de Majdal Shams, enquanto as principais autoridades israelitas alertaram que "o Hezbollah pagará um elevado preço".