Líbano e Hezbollah concordam com proposta norte-americana para cessar-fogo

, quando Israel lançou uma grande ofensiva contra o Hezbollah, apoiado pelo Irão.



Na passada quinta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos em Beirute, Lisa Johnson, apresentou ao primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, e ao presidente do Parlamento, Nabih Berri, um plano de 13 pontos que prevê uma trégua de 60 dias e o envio do exército para o sul do Líbano.

e fizeram alguns comentários sobre o conteúdo, revelou Ali Hassan Khalil, um assessor do presidente do Parlamento, Nabih Berri, à Reuters.O Hezbollah apoiou o seu aliado de longa data Berri para negociar um cessar-fogo, mas tanto o Hezbollah como Israel intensificaram a luta à medida que os esforços políticos prosseguiam.. “Isto não vai afetar a nossa posição”, frisou.

Criado e financiado pelo Irão, o Hezbollah é a única fação libanesa que conservou as suas armas após a guerra civil libanesa (1975-1990). Os seus detratores acusam-no de constituir um “Estado dentro de um Estado”.

O assessor do presidente do Parlamento recusou detalhar as anotações que o Líbano fez sobre o projeto, mas transmitiu que, que encerrou a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.Khalil afirmou que o sucesso da iniciativa depende agora de Israel, frisando que se Telavive não quiser uma solução, “pode criar 100 problemas”., marcando assim a retirada dos combatentes do Hezbollah para zonas mais a norte, bem como a retirada dos soldados israelitas do território libanês.Há muito que Israel afirma que a Resolução 1701 nunca foi corretamente aplicada, apontando para a presença de combatentes e armas do Hezbollah ao longo da fronteira. O Líbano acusou Israel de violações, incluindo o voo de aviões de guerra no seu espaço aéreo.Khalil acrescentou ainda que Israel estava a tentar negociar “sob fogo”, uma referência a uma escalada do seu bombardeamento de Beirute e dos subúrbios do sul controlados pelo Hezbollah. “Isto não afetará a nossa posição”, realçou.“O mais importante não é (o que está no) papel se houver um (acordo), mas o facto de que seremos obrigados, para garantir a segurança no norte (de Israel), a realizar sistematicamente operações contra quaisquer ataques do Hezbollah, mesmo após um cessar-fogo”, afirmou Netanyahu ao Parlamento.. No Líbano, dezenas de milhares de habitantes foram também deslocados.Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3.500 pessoas foram mortas no Líbano desde 8 de outubro, a maior parte das quais desde 23 de setembro. Do lado israelita, 46 civis e 78 soldados foram mortos

Projéteis lançados do Líbano em direção a Israel

Cerca de 40 projéteis foram disparados do Líbano contra Israel esta terça-feira, revelou o exército israelita, com os serviços de emergência a registarem quatro feridos ligeiros.



As sirenes de alerta soaram nestas regiões e o exército afirmou que “alguns projéteis foram intercetados, enquanto outros caíram em zonas despovoadas”.

Na planície de Sharon, quatro pessoas ficaram ligeiramente feridas, informou um porta-voz do Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha.No dia anterior, uma mulher morreu no norte de Israel após a queda de um foguete e várias pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, nos subúrbios de Telavive após o disparo de um míssil do Líbano, segundo os serviços de emergência e o exército israelita.Em setembro, o exército israelita lançou uma grande ofensiva militar no Líbano contra o Hezbollah, um aliado do Hamas palestiniano, ambos movimentos apoiados pelo Irão, o inimigo declarado de Israel.Nos meses anteriores, os confrontos na fronteira entre Israel e o Líbano tinham sido uma ocorrência quase diária.O Hezbollah declarou abrir uma “frente de apoio” em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, devastada pela campanha militar lançada por Israel em resposta ao ataque sem precedente perpetrado no seu território pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

Israel saúde sanções da UE contra o Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, saudou esta terça-feira as novas sanções anunciadas pela União Europeia contra o Irão, descrevendo-as como “passos necessários” contra “a ameaça iraniana”.A União Europeia anunciou na segunda-feira o reforço das sanções contra o Irão, acusado de apoiar o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia, fornecendo-lhee mísseis.As medidas vão prejudicar os processos de produção de mísseis edo Irão, dificultar o transporte marítimo de armas iranianas para zonas de conflito e aumentar a pressão económica sobre o regime dos Ayatollahs”, acrescentou.As medidas incluem também a proibição da utilização de portos iranianos, como Amirabad ou Anzali, no Mar Cáspio, para a transferência de, mísseis ou da tecnologia utilizada no seu fabrico.A União Europeia proíbe igualmente a assistência a qualquer navio envolvido nestas transferências, com exceção dos pedidos de ajuda humanitária ou devido a um perigo que ameace o navio e a sua tripulação.

Israel, inimigo declarado do Irão, está atualmente envolvido numa guerra aberta contra dois movimentos islamitas apoiados por Teerão, o Hamas palestiniano na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano.