Libertação de reféns. Netanyahu rejeita condições do Hamas

É um dos nossos objetivos de guerra e a pressão militar é uma condição necessária para a alcançarmos. Estou a trabalhar nisto incessantemente", afirmou Benjamim Netanyahu este domingo.O primeiro-ministro israelita afirma ainda que deve ficar bem claro que rejeita "veementemente os termos de capitulação dos monstros do Hamas. O, e a permanência do Hamas".O primeiro-ministro israelita frisou ainda queNa declaração, Benjamim Netanyahu repetiu que insistirá no “controlo total da segurança israelita sobre todo o território a oeste da Jordânia”. E afirmou ter resistido firmemente às “pressões internacionais e internas” para alterar esta posição.”, rematou.Pouco depois de ser conhecida a decisão de Netanyahu e numa altura em que os aviões israelitas retomavam os bombardeamentos em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, um responsável do Hamas afirmou à Reuters que aEm novembro, no âmbito de um acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito, mais de 100 dos cerca de 240 reféns levados para Gaza durante um ataque do Hamas a 7 de outubro foram libertados em troca da liberdade de 240 palestinianos que estavam detidos nas prisões israelitas.Desde então Netanyahu tem enfrentado uma pressão crescente para a libertação dos 136 reféns que permanecem em cativeiro.O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos exigiu, em comunicado, que Netanyahu "afirmasse claramente que não abandonará civis, soldados e outros raptados no desastre de outubro"."Temos de avançar com o acordo agora", afirmou o familiar de um dos reféns. "Se o primeiro-ministro decidir sacrificar os reféns, deve mostrar liderança e partilhar honestamente a sua posição com o público israelita”

Os familiares dos reféns, num protesto em frente à residência de Netanyahu, exigiram ação.





c/agências internacionais