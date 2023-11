Líder da oposição israelita pede saída de Benjamin Netanyahu

"Netanyahu deve sair imediatamente (...) Precisamos de uma mudança, Netanyahu não pode continuar a ser primeiro-ministro", disse Lapid, em entrevista ao canal israelita N12.

"Não nos podemos dar ao luxo de uma longa campanha (militar) com um primeiro-ministro em quem a população já não tem qualquer confiança", acrescentou.

Quatro dias após o ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro, Netanyahu e o líder da oposição no parlamento, Benny Gantz, anunciaram um acordo para a criação de um "governo de emergência" durante a guerra.

Por seu lado, Yair Lapid acusou o governo de Netanyahu de "fracasso imperdoável" por não ter conseguido impedir o ataque do Hamas, sem precedentes desde a criação de Israel, no qual foram mortas cerca de 1.200 pessoas e mais de 200 foram sequestradas, na maioria civis, de acordo com as autoridades.

Apesar de se ter declarado a favor de um "governo de unidade" durante a guerra que Israel decretou contra o Hamas, Lapid, tal como Gantz, recusou juntar-se ao governo liderado por Netanyahu, por considerar que incluía "extremistas" como Itamar Ben Gvir, ministro da Segurança Pública e o chefe da Força Judaica de extrema-direita.

O atual líder da oposição, que esteve à frente de uma coligação heterogénea no poder antes do regresso de Netanyahu ao cargo depois das legislativas de novembro de 2022, não apelou publicamente à demissão de Netanyahu desde os ataques de 7 de outubro, noticiaram os meios de comunicação israelitas.

Na entrevista ao canal N12, Lapid não defendeu a realização de eleições antecipadas, mas sim a votação de uma moção de confiança no parlamento, abrindo caminho à formação de um novo governo liderado, desta vez, por outro membro do Likud, o partido de Netanyahu.

"Não é altura de realizar eleições (...) Devemos optar pela reconstrução nacional com outro primeiro-ministro do Likud", declarou Lapid.

As declarações de Lapid foram imediatamente rejeitadas pelo Likud, que considerou, em comunicado, a proposta de "lamentável e vergonhosa" em "tempo de guerra".