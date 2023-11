Líder do Hezbollah quer levar israelitas a baixar guarda - analista

O Professor de Política Internacional do Médio Oriente da City University (Londres) Amnon Aran afirmou à Lusa que o discurso de hoje do líder do grupo xiita libanês Hezbollah visou sobretudo "baixar a tensão" do lado de Israel, mas será insuficiente.

Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, anunciou hoje que o grupo já está envolvido na ofensiva do chamado "eixo de resistência" contra Israel, mas disse que a expansão da guerra para o resto da região vai depender dos desenvolvimentos na Faixa de Gaza, onde Israel está a atacar o Hamas.

O Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irão, e outras fações Palestinianas presentes no sul do Líbano iniciaram um conjunto de ataques diários contra posições do exército israelita, que tem respondido com ataques aéreos sobre a fronteira. A troca diária de artilharia na fronteira entre o Líbano e Israel já resultou em 57 mortos entre membros do Hezbollah e Hamas e sete soldados israelitas.

No entanto, disse Aran, a posição do Hezbollah pode ter um efeito nas operações de Israel em Gaza: "A única coisa que poderia possivelmente atrasar o avanço [de Israel] neste momento seria o Hezbollah efetivamente lançar um conflito em pleno. Se isso não acontecer, terá um impacto grave no Hamas".

O professor, que estava em Israel quando o Hamas iniciou a sua operação a 07 de outubro, salientou que o discurso de Nasrallah foi quase uma "justificação sobre o porquê [do Hezbollah] não estar a declarar uma guerra total" contra Israel.

Durante o discurso, o primeiro desde o início do conflito, Nasrallah disse que o planeamento e ataque do Hamas foi "100% palestiniano" e não envolveu as lideranças de resistência islâmica na região.

"Primeiro, ele disse uma e outra vez que o Hamas tomou a decisão sozinho, portanto ele absolveu-se a si mesmo da responsabilidade de estar envolvido e, segundo, ele deu muitas justificações para mostrar que o Hezbollah já faz parte do conflito", disse à Lusa.

Além disso, defende Aran, Nasrallah tentou argumentar que o impacto do Hezbollah já é significativo, especialmente no que diz respeito à deslocação das forças israelitas para a fronteira norte.

Amnon Aran disse à Lusa que Nasrallah procurou ainda proteger o Irão, reforçando a imagem do Hezbollah como defensor do Líbano, ao mesmo tempo que reconhecia a pressão dentro do Líbano para não abrir uma segunda frente de guerra.

"Penso que ele estava também a falar para o público interno no Líbano e, mais uma vez, a tentar encontrar um equilíbrio entre o Hezbollah como defensor do Líbano, como Nasrallah sempre alega ser, por um lado, mas, por outro lado, acho que ele está bem consciente das muitas vozes no Líbano que pediram ao Hezbollah que não abrisse uma segunda frente devido à devastação que seria esperada com uma retaliação israelita", disse.

Hassan Nasrallah emitiu um aviso a Israel e aos seus aliados, especialmente os Estados Unidos, dizendo que o lançamento de um ataque preventivo seria um "erro grave", prosseguindo os seus esforços de longa data para dissuadir Israel.

"Pode ser uma tentativa de Nasrallah para baixar a tensão no lado israelita, mas tenho quase a certeza que os israelitas não vão cair nessa", disse Amnon Aran.

O grupo islamita Hamas lançou a 07 de outubro um ataque contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns e matando mais de 1.400 pessoas, na maioria civis.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, e respondeu com bombardeamentos diários da Faixa de Gaza e um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade, que já causaram mais de 9,000 mortes, de acordo com as autoridades de Gaza.