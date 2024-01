Manifestantes bloqueiam autoestrada em Seattle para pedir cessar-fogo em Gaza

Manifestantes num viaduto próximo aplaudiram em apoio ao bloqueio, que começou por volta das 13:15 (21:15 em Lisboa) e terminou mais de três horas depois, de acordo com o jornal diário.

O departamento de transportes do estado de Washington escreveu na rede social X que o trânsito chegou a ficar congestionado ao longo de quase dez quilómetros. Pediu, por isso, aos condutores para usarem rotas alternativas.

"Libertem a Palestina" e "A ocupação tem de ir embora", foram algumas dos `slogans` que se ouviram durante o protesto.

A guerra em curso, que completa hoje 14 semanas, começou quando o Hamas atacou Israel, provocando, segundo as autoridades israelitas, cerca de 1.200 mortos, além de ter sequestrado 240 pessoas, das quais mais de 120 ainda se encontram em cativeiro.

A retaliação israelita na Faixa de Gaza fez mais de 22 mil mortos e desencadeou uma crise humanitária grave devido ao colapso de hospitais, falta de medicamentos, alimentos, água e eletricidade, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano controlado pelo Hamas.