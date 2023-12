Milhares de palestinianos fogem do centro de Gaza após novos ataques israelitas

À medida que as tropas israelitas avançam para o centro de Gaza, está a assistir-se a um novo êxodo de palestinianos, que fogem pela terceira ou quarta vez, após serem expulsos das suas casas.Imagens filmadas por um voluntário da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano em Maghazi mostram vários mortos e feridos a serem retirados de edifícios em ruínas. Ospalestinianos avançam que ataques em Nuseirat mataram pelo menos 35 pessoas durante a noite.No entanto, a ONU alertou na quinta-feira que Deir al-Balah está sobrelotada, abrigando já várias centenas de milhares de deslocados.

Novos ataques no sul de Gaza

Enquanto as tropas israelitas avançam do norte para o centro de Gaza, os aviões de guerra dirigem-se para sul.

Um ataque aéreo em Rafah durante a noite desta quinta-feira destruiu um prédio residencial que estava lotado de palestinianos deslocados.

, com a intensificação dos ataques na cidade vizinha de Khan Younes.Um ataque a um edifício nesta cidade, na quinta-feira, provocou 20 mortos e um número indeterminado de feridos.O ministro israelita da Defesa, Yoav Galant, considerou o avanço da ofensiva no sul de Gazae disse que as tropas estavam a chegar aos centros de comando e aos armazéns de armas do Hamas.“As nossas operações são essenciais para alcançar os objetivos da guerra. Vemos os resultados e a destruição das forças inimigas”, afirmou Galant.

Hamas vai ao Cairo discutir plano de cessar-fogo

O Egito confirmou esta quinta-feira que apresentou na semana passada um plano de paz em três fases a responsáveis do Hamas e de Israel e disse estar ainda à espera de respostas.A resposta inclui várias observações ao plano egípcio, em particular sobre “as modalidades dos trocas (de reféns) planeadas e o número de palestinianos que serão libertados”, bem como “à obtenção de garantias para uma retirada militar total israelita da Faixa de Gaza”.O chefe do Serviço de Informação do Estado do Egito disse, na quinta-feira, que a proposta é uma tentativa de "aproximar os pontos de vista entre todas as partes envolvidas, num esforço para parar o derramamento de sangue palestiniano e a agressão contra a Faixa de Gaza e restaurar a paz e a estabilidade na região".Fontes de segurança egípcias tinham dito anteriormente que a proposta estava dividida em três fases e incluía a libertação de prisioneiros por Israel e pelo Hamas e a saída do Hamas do poder em Gaza.c/agências