Milícias iraquianas reivindicam dois novos ataques a base dos EUA no Iraque

As milícias iraquianas afirmaram num comunicado ter atacado com `drones` (aeronaves não-tripuladas) "as bases da ocupação norte-americana" de Ain al-Assad, no oeste do país, "em resposta aos crimes cometidos" por Israel na Faixa de Gaza.

Desconhece-se até ao momento se estas ações causaram vítimas ou danos materiais, embora em anteriores ataques Washington tenha indicado que houve feridos entre os seus efetivos.

No sábado passado, pelo menos um soldado iraquiano foi ferido por estilhaços na mesma base, atacada por cerca de 20 mísseis que foram intercetados no ar pelo sistema de defesa antiaérea do complexo militar.

As milícias iraquianas, apoiadas pelo Irão, lançaram dezenas de ataques a alvos norte-americanos no Iraque e na Síria, fazendo dezenas de feridos e provocando danos em instalações pertencentes aos Estados Unidos, desde a eclosão da guerra de Israel na Faixa de Gaza, a 07 de outubro.

Intensificaram também os seus ataques a posições dos Estados Unidos, devido ao "inabalável" apoio de Washington a Israel, se bem que já efetuavam ataques antes do início do conflito no enclave palestiniano, para exigir a saída das tropas norte-americanas do Iraque.