Ministros de cinco países árabes reúnem-se com Blinken sábado em Amã

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros jordano precisou que um representante da Autoridade Palestiniana participará na reunião, que se debruçará igualmente sobre as "repercussões (...) da perigosa escalada do conflito que ameaça a segurança de toda a região" do Médio Oriente.

Os ministros árabes "manterão primeiro uma reunião de coordenação sobre os esforços para parar a guerra israelita contra Gaza e a catástrofe humanitária que está a causar", refere o comunicado. Seguir-se-á, "uma reunião conjunta com o secretário de Estado dos EUA, na qual confirmarão a posição árabe que pede um cessar-fogo imediato, a chegada à Faixa de ajuda de forma imediata e urgente".

Procedente de Telavive, o secretário de Estado norte-americano chega à Jordânia num ponto historicamente baixo das relações de Amã com Israel, devido ao conflito na Faixa de Gaza.

Blinken realizou uma maratona pela região há cerca de dez dias, visitando Israel duas vezes e vários países árabes.

A 07 de outubro, o Hamas - classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

Iniciou-se então uma forte retaliação de Israel àquele enclave palestiniano pobre, desde 2007 controlado pelo Hamas, com cortes do abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que completou na quinta-feira o cerco à cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 28.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 9.200 mortos, entre os quais 3.826 crianças, segundo um relatório do Ministério da Saúde local.