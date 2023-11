MNE israelita diz que o Irão quer acabar com processo de paz no Médio Oriente

"Não há uma disputa entre Israel e os palestinianos sobre o território em Gaza, não queremos disputar um único milímetro. Não havia um único israelita em Gaza desde 2005. A nossa vontade é viver de maneira pacífica com os nossos vizinhos", disse Eli Cohen, durante um encontro no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

O chefe da diplomacia israelita acrescentou que a guerra com o movimento islamista Hamas, que começou depois de um atentado perpetrado há um mês pelo grupo, "não é uma guerra do Estado de Israel, é uma guerra do mundo livre".

"Precisamos de vencer [o conflito] para assegurar que o Ocidente não é o próximo", dramatizou Eli Cohen.

E defendeu que organizações como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica têm um elemento em comum: Teerão.

"Há uma coisa que os liga a todos: o Irão, que quer acabar com a normalização [das relações entre Telavive e os países árabes da região] e o processo de paz", acusou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros fez-se acompanhar ao PE por cinco cidadãos israelitas, familiares de reféns do Hamas, que descreveram as suas preocupações.

Todos tinham um apelo comum: mais esforços dos países europeus para acabar com o sequestro.