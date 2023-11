NATO saúda o acordo de tréguas temporárias entre Israel e o Hamas

"Congratulo-me com o acordo entre o Hamas e Israel que deve vir a conduzir à libertação de reféns, a uma pausa nas hostilidades e a permitir a entrega de mais ajuda humanitária", disse Stoltenberg.

A trégua, que pode vir a entrar em vigor nas próximas 24 horas, vai permitir a libertação pelo Hamas de 50 mulheres e crianças, reféns detidos em Gaza desde o ataque de 07 de outubro contra território israelita.

O acordo prevê que Israel vai libertar um número não especificado de mulheres e crianças palestinianas detidas nas prisões israelitas.

A pausa de quatro dias, que pode ser prolongada, vai permitir também a entrada de mais ajuda humanitária no enclave palestiniano.

Stoltenberg está em Skopje para uma reunião com os líderes dos países membros da NATO, Macedónia do Norte, Albânia, Croácia e Montenegro, para abordar os desafios na região e no mundo, incluindo a agressão russa na Ucrânia e a nova guerra no Médio Oriente.