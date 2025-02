Netanyahu avisa que Israel pode retomar os combates em Gaza "a qualquer momento"

“Estamos prontos para retomar os combates intensos a qualquer momento, os nossos planos operacionais estão prontos”, disse Benjamin Netanyahu num discurso, este domingo, a uma nova classe de oficiais em Holon, transmitido ao vivo.



"Em Gaza, eliminámos a maior parte das forças organizadas do Hamas. Alcançaremos plenamente os objetivos da guerra, seja através de negociações ou de outros meios", acrescentou.

Também este domingo, o Governo de Israel enviou tanques para a Cisjordânia e ordenou que os militares se preparassem para uma "estadia prolongada”.



Dezenas de milhares de palestinianos já foram retirados das suas casas na Cisjordânia no mês passado, à medida que os militares se mudaram para os campos de refugiados lotados de cidades como Jenin e Tulkarm, para combater com grupos apoiados pelo Irão, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.



Netanyahu ordenou que os militares aumentassem a intensidade das operações após uma série de explosões num autocarro em Telavive, na quinta-feira.



Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente palestiniano Mahmoud Abbas, condenou a decisão de levar tanques para o norte da Cisjordânia.



"Esta é uma escalada israelita perigosa que não levará à estabilidade ou à calma", disse.



O acordo de cessar-fogo entrou em vigor a 19 de janeiro, depois de mais de 15 meses de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino Hamas, a 7 de outubro de 2023, em solo israelita e que devastou a Faixa de Gaza. A primeira fase da trégua, que prevê três fases para conduzir ao fim definitivo da guerra, deverá terminar a 1 de março.



No sábado, seria a sétima troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. O Hamas libertou seis reféns conforme o planeado, mas durante a troca fez encenações de combatentes do movimento extremista a exibir cinco reféns diante da multidão, antes de os entregar à Cruz Vermelha (CICV).



