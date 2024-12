Netanyahu declarou-se inocente no primeiro dia de julgamento por corrupção

Por duas vezes durante o depoimento, o seu secretário militar entregou-lhe mensagens escritas, a primeira das quais exigiu um intervalo. De seguida, o líder sublinhou o facto de ter de desempenhar uma dupla função de primeiro-ministro."Esperei oito anos por este momento, para poder dizer a verdade", declarou o líder aos juízes. "Mas também sou um primeiro-ministro.".Netanyahu, de 75 anos, é o primeiro chefe de Governo israelita a ser acusado criminalmente, decisão que ocorreu em 2019. Na semana passada, os juízes determinaram que deveria apresentar-se três vezes por semana em tribunal para testemunhar.Antes de Netanyahu depor, o seu advogado, Amit Hadad, expôs aos juízes o que a defesa considera serem falhas fundamentais na investigação., vincou.O julgamento contra Netanyahu decorre numa altura em que Israel está envolvido numa guerra em Gaza e enfrenta possíveis novas ameaças colocadas por tumultos regionais, incluindo na Síria.Enquanto líder do partido de direita Likud, Benjamin Netanyahu aproveitou o julgamento para atacar os meios de comunicação israelitas por apresentarem uma "posição esquerdista", acusando os jornalistas de o terem perseguido durante anos por as suas políticas não estarem alinhadas com a defesa de um Estado palestiniano.

"Se eu quisesse uma boa cobertura noticiosa, tudo o que precisaria de ter feito era dar um sinal no sentido de uma solução de dois Estados. (...) Se me tivesse deslocado dois passos para a esquerda, teria sido saudado", criticou.

Acusações "absurdas"



Netanyahu foi acusado em três casos envolvendo presentes de amigos milionários e por alegadamente ter procurado obter favores de magnatas da comunicação social em troca de uma cobertura noticiosa favorável.





O primeiro-ministro já negou qualquer irregularidade e declarou-se inocente, considerando "absurdas" as acusações.

As acusações envolvem tambéme estratagemas legais para atrasar o processo judicial.Durante o seu testemunho, ficou de pé em vez de se sentar no banco das testemunhas. Em longas respostas, apresentou-se como um acérrimo defensor da segurança de Israel, resistindo às pressões das potências internacionais e de uma comunicação social interna que considerou hostil.Ao longo do julgamento,. Alguns eram apoiantes do primeiro-ministro, enquanto outros eram críticos que exigiram que Netanyahu fizesse mais para negociar a libertação de cerca de 100 reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza.c/ agências