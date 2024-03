Oito palestinianos morreram em bombardeamento na Faixa de Gaza

O ataque na cidade de Khan Younis teve como alvo uma residência familiar perto do Hospital Europeu de Gaza, revelaram fontes médicas à agência de notícias palestiniana Wafa.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), afirmou que o exército israelita já matou 364 profissionais de saúde e prendeu 269 no local de trabalho.

Os ataques contra as infraestruturas sanitárias provocaram a destruição de 155 edifícios de saúde e colocaram fora de serviço 32 hospitais e 53 centros médicos. O Ministério palestiniano registou ainda 126 ataques a ambulâncias.. A ocupação israelita provocou deliberadamente uma catástrofe humanitária e sanitária incalculável e contribuiu para a propagação de epidemias e doenças infeciosas", de acordo com um comunicado.O Governo israelita também registou quase um milhão de casos de doenças infeciosas para as quais não tem capacidade de prestar cuidados. O comunicado referiu ainda que estão a ser registadas mortes por desidratação e subnutrição no norte da Faixa de Gaza.

Menino de dez anos abatido na Cisjordânia ocupada



Segundo a Wafa, um menino de dez anos e um adolescente palestiniano foram mortos por militares israelitas, na segunda-feira, durante operações na aldeia de Burin, no sul da região de Nablus, na Cisjordânia ocupada.

O exército israelita confirmou à agência EFE uma, depois de vários suspeitos “atiraram pedras aos soldados, que responderam com tiros”.“A operação militar durou seis horas e foram detidos dois palestinianos que eram procurados por e foi confiscado matéria de iniciação difundido pelo Hamas”, acrescentou o exército israelita.

A Cisjordânia ocupada está a vier a sua maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005). Desde o início de 2024, pelo menos 90 palestinianos foram mortos pelos israelitas, entre os quais pelo menos 22 menores, segundo um levantamento feito pela Efe, depois de fechar 2023 como o ano mais letal em duas décadas, com mais de 520 mortos.