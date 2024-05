Pelo menos 20 palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza

Dezanove palestinianos foram mortos num ataque a uma casa a norte do campo de refugiados de Nuseirat, no centro do enclave, de acordo com o jornal diário.

As equipas de emergência tiveram de interromper as operações de busca devido à "falta de capacidade", informou ainda o Filastin.

Além disso, aviões de combate israelitas bombardearam vários pontos do campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, num ataque que matou um jornalista, disseram fontes locais à agência de notícias palestiniana Wafa.

Há dois dias, as autoridades da Faixa de Gaza anunciaram a morte de quatro jornalistas numa série de bombardeamentos do exército israelita.

Desde o início da guerra, morreram um total de 148 jornalistas, escreveu hoje a agência de notícias Europa Press.

Zonas da cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, foram também palco de "bombardeamentos de artilharia pesada", que mataram e feriram vários cidadãos, referiu a mesma agência.

O Ministério da Saúde do Hamas atualizou, no sábado, para 35.386 pessoas, o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Em comunicado, o ministério referiu que, em 24 horas, morreram 83 pessoas, isto numa noite de "intensos bombardeamentos" em Jabalia e em que se registaram novos movimentos de tropas em Rafah, no sul.

O porta-voz da Defesa Civil na Faixa de Gaza, independente do Hamas, disse que a destruição em Jabalia "é massiva", depois de mais de 300 casas terem sido "completamente destruídas".

A ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza provocou mais de 35 mil mortos e perto de 80.000 feridos em sete meses, segundo dados do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas desde 2007.

O atual conflito foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, de acordo com as autoridades israelitas.