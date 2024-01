Pelo menos 24 soldados israelitas mortos em Gaza

É o ataque mais mortífero contra soldados israelitas durante o conflito que dura há três meses contra o movimento palestiniano Hamas.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, da ala de extrema-direita do país, Itamar Ben-Gvir, afirma que a morte de 24 soldados num único dia torna “mais claro do que nunca” que Israel não deve cessar as operações em Gaza.

Israel “deve continuar a subjugar, esmagar e aniquilar o inimigo nazi em Gaza com todas as nossas forças”, escreveu Gvir numa publicação no Telegram.

As mortes destes 21 soldados israelitas aconteceram quando ocorreu um ataque de granadas lançadas por rocket (RPG) contra um tanque israelita.

Esta explosão terá desencadeado a detonação de cargas colocadas em edifícios destinados a demolição.



O rebentamento prematuro dos explosivos provocou o desabamento dos prédios quase em simultâneo, após a explosão em cadeia, atingindo os soldados, disse o porta-voz militar Daniel Hagari.



O incidente ocorreu no centro de Gaza, perto do kibutz de Kissufim, por volta das 16h (14h Lisboa) de segunda-feira, disse Hagari.

O militar confirmou que os soldados, todos reservistas, estavam envolvidos numa operação para permitir que os residentes do sul de Israel regressassem em segurança às suas casas depois de dezenas de milhares terem sido retirados, após o ataque do Hamas em 7 de Outubro.



Até à vitória absoluta



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já reagiu à confirmação das mais de duas dezenas de soldados mortos na Faixa de Gaza

Netanyahu reitera que o exército de Israel continuará a lutar até a “vitória absoluta” contra o Hamas.

“Em nome dos nossos heróis e pelas nossas próprias vidas, não pararemos de lutar até a vitória absoluta”, sublinhou.



Acrescentou, na rede social X, que hoje foi “um dos dias mais difíceis desde o início da guerra”.



