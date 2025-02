Pelo menos quatro bebés morreram na Faixa de Gaza devido ao frio

O diretor do Patient Friends Charity Hospital, Saeed Salah, disse à agência de notícias Sanad que três dos bebés tinham menos de dois meses de idade e morreram na Cidade de Gaza "devido ao frio intenso e à falta de abrigo", algumas horas após o internamento.

"Chegaram com temperatura corporal muito baixa, como se fossem blocos de gelo, e sofreram uma quebra na circulação sanguínea. Isto afeta todo o processo respiratório, bem como o funcionamento dos rins, do fígado e do cérebro", explicou.

Salah reportou ainda a morte de um quarto bebé identificado como Sham Yousef Al Shambari, com pouco mais de um mês de idade, e indicou que morreu dentro da sua tenda na zona humanitária de Mawasi, no sul da Faixa.

Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria do hospital Nasser, disse que o número de mortes entre os recém-nascidos continuaria a aumentar, uma vez que não conseguiriam suportar a descida da temperatura sem "aquecimento, cobertores e roupa".

A Wafa informou ainda que pelo menos outros três bebés estão em estado crítico devido ao frio.

Apesar do cessar-fogo, a maioria dos residentes de Gaza ainda vive em tendas ou abrigos improvisados rodeados de escombros, sem aquecimento ou recursos suficientes para lidar com as baixas temperaturas.

Desde o início de janeiro, pelo menos uma dezena de bebés morreram na Faixa de Gaza por hipotermia, segundo dados das autoridades palestinianas.

Muitas destas mortes ocorreram na zona humanitária de Mawasi, no sul, repleta de pessoas deslocadas que também vivem em tendas depois de terem ficado sem casa devido aos bombardeamentos israelitas.