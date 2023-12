Pelo menos sete mortos em ataque a campo de refugiados de Nuseirat em Gaza

Numa casa no campo de refugiados morreram sete pessoas e várias ficaram feridas, de acordo com fontes locais, citadas pela agência de notícias Europa Press.

Um número indeterminado de feridos resultou também do bombardeamento israelita de uma outra casa na zona de Al-Zuwaida, no centro da Faixa de Gaza.

Os jatos israelitas lançaram ainda vários ataques ao centro da cidade de Khan Yunis e a terrenos agrícolas a norte da cidade de Rafah, no sul da Faixa, informou a agência de notícias palestiniana Wafa.

Mais de 21 mil palestinianos foram mortos, cerca de 54 mil ficaram feridos e milhares foram dados como desaparecidos desde o início da operação israelita no enclave palestiniano, em 07 de outubro, iniciada na sequência do ataque do movimento islamita Hamas em território israelita, que causou cerca de 1.200 mortos e 240 reféns.

O Hamas, no poder em Gaza desde 2007, é considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo Israel, Estados Unidos e UE.