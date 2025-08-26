Secretário de Estado do Vaticano surpreendido com o que se passa em Gaza

"Estamos surpreendidos com o que está a acontecer em Gaza, apesar da condenação mundial. Há uma condenação unânime do que está a acontecer", enfatizou o cardeal italiano.

Respondendo às perguntas de jornalistas sobre o bombardeamento israelita, na segunda-feira, ao Hospital Nasser em Khan Younis, na Faixa de Gaza, que fez pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas, acrescentou: "É um absurdo. Parece não haver qualquer vislumbre de solução".

O cardeal disse ainda que"a situação está a tornar-se cada vez mais complicada e, do ponto de vista humanitário, cada vez mais precária."

Sobre a guerra na Ucrânia, o cardeal afirmou que "é preciso muita política, porque há muitas soluções teóricas" e "há muitos caminhos para a paz, mas é preciso querer pô-los em prática e, obviamente, é também necessária uma disposição espiritual".

"A esperança é necessária para todos", declarou Parolin, sublinhando que o Jubileu proclamado pelo papa Francisco, dedicado precisamente a esta questão, "deve ser um momento para recuperar a esperança".

"Mesmo hoje, na dificuldade de iniciar processos de paz em situações de conflito, não devemos desistir e devemos continuar a trabalhar pela paz e pela reconciliação", acrescentou.

Israel bombardeou o hospital Nasser na segunda-feira e, quando jornalistas e socorristas chegaram ao local para ajudar as vítimas e documentar o que aconteceu, voltou a bombardeá-lo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, numa técnica conhecida como "golpe duplo".