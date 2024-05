Sete mortos e vários feridos em ataque israelita em Gaza

O ataque visou um apartamento e matou sete membros de uma família, no norte da Faixa de Gaza, indicou a mesma fonte do hospital Al-Ahli, citada pela agência de notícias France-Presse.

Ao início da madrugada, testemunhas disseram terem ocorrido tiros e ataques no centro e no sul do enclave palestiniano, nomeadamente na zona de Rafah.

Na terça-feira à noite, o exército israelita disse ter intercetado um drone lançado pela milícia pró-iraniana Resistência Islâmica do Iraque contra um "objetivo importante" em Eilat, no sul de Israel e nas margens do mar Vermelho, de acordo com um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

O grupo reivindicou o ataque, que tinha como alvo um "local importante" naquela cidade, embora não tenha avançado qualquer pormenor, de acordo com a agência de notícias iraquiana Shafaq News.

Desde o início da ofensiva israelita contra o movimento islamita palestiniano Hamas, na sequência do ataque perpetrado pelo grupo em Israel e no qual morreram cerca 1.200 pessoas e 250 foram raptadas, na maioria civis, outras milícias pró-iranianas têm realizado ataques deste tipo contra território israelita, incluindo a milícia libanesa Hezbollah, os Huthis do Iémen, as Brigadas Al Ashtar do Bahrein e outras fações xiitas na Síria.