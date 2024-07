Três mortos em ataques israelitas em Gaza e Cisjordânia

Dois palestinianos morreram na zona de Maen, a sudeste de Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, onde as forças armadas israelitas bombardearam as imediações de uma mesquita, disseram fontes locais à WAFA.

O bombardeamento ocorreu horas depois de um ataque israelita a uma escola utilizada como abrigo para deslocados - na cidade de Deir Al-Balah, centro da Faixa - ter provocado pelo menos 30 mortos e uma centena de feridos.

Na noite de sábado, as Forças de Defesa de Israel entraram no campo de refugiados de Balata, em Nablus, norte da Cisjordânia, e mataram um jovem de 24 anos, declararam as autoridades palestinianas, referindo ainda 22 feridos.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada a 7 de outubro por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, que causou a morte de 1.197 pessoas, na maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou pelo menos 39.175 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do governo da Faixa de Gaza, dirigido pelo Hamas.

Além disso, cerca de 590 pessoas morreram em operações israelitas e ataques de colonos na Cisjordânia desde essa data.