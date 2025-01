UE anuncia novo pacote de ajuda humanitária de 120 milhões de euros para Gaza

"No âmbito do compromisso de longa data da UE de apoiar os palestinianos necessitados e à luz dos últimos acontecimentos na região, a Comissão Europeia anunciou hoje um novo pacote de ajuda a Gaza no valor de 120 milhões de euros", indica a instituição em comunicado.

Segundo Bruxelas, este montante -- que se destina a assistência alimentar e médica, apoio à criação de abrigos e proteção dos mais vulneráveis -- eleva a assistência humanitária total da UE a Gaza para mais de 450 milhões de euros desde 2023.

Acresce à operação de ponte aérea humanitária para ajudar as pessoas afetadas pela crise humanitária, no âmbito da qual mais de 60 voos transportaram já mais de 3.800 toneladas de carga fornecida por parceiros humanitários, artigos armazenados na UE e donativos dos Estados-membros.

"A UE continua a trabalhar com os parceiros no terreno para garantir que a ajuda chega rapidamente aos necessitados", adianta a instituição, pedindo para isso acesso à entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano.

O anúncio surge um dia depois do acordo alcançado entre Israel e o Hamas, que prevê um cessar-fogo completo durante 42 dias a partir de domingo, após 15 meses de uma guerra devastadora, e a troca de 33 reféns israelitas por centenas de prisioneiros palestinianos.

Porém, hoje mesmo, Israel decidiu adiar a aprovação do acordo de cessar-fogo.

Citada pela nota da Comissão Europeia, a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, afirma que o acordo "oferece uma esperança de que a região estava a precisar desesperadamente".

"No entanto, a situação humanitária em Gaza continua a ser dramática. A Europa canalizará 120 milhões de euros de ajuda em 2025, juntamente com toneladas de ajuda em espécie, para continuar a apoiar os palestinianos", adianta a líder do executivo comunitário.

A UE apoia as organizações humanitárias que trabalham tanto em Gaza como na Cisjordânia.