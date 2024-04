Washington pressiona Netanyahu a permitir rápida entrega de ajuda em Gaza

"Estas medidas, que incluem o compromisso de abrir o porto de Ashdod, a abertura do ponto de passagem de Erez e o aumento significativo nas entregas de ajuda da Jordânia diretamente para Gaza devem agora ser implementadas rapidamente e completamente", frisou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em comunicado.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha divulgado antes que Israel vai permitir temporariamente a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, assolada pela fome, através do porto de Ashdod e do ponto de passagem de Erez.

O gabinete de guerra autorizou o governo a "tomar medidas imediatas para aumentar a ajuda humanitária" com a finalidade de "evitar uma crise humanitária" e "assegurar a continuação dos combates", referiu o gabinete de Netanyahu, em comunicado.

Esta informação tinha sido avançada poucas horas após um aviso do presidente dos EUA Joe Biden, que disse na quinta-feira ao primeiro-ministro israelita que o futuro do apoio norte-americano à guerra de Israel em Gaza dependia da adoção de novas medidas para proteger civis e trabalhadores humanitários.