Benfica bate FCPorto na Liga Europeia

Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 19:58 / atualizado em 24 Mar, 2018, 20:13 | Hóquei

Um resultado que coloca do Benfica com uma ligeira vantagem, contudo os dois golos fora, por parte do FC Porto, poderão ter forte influência no desfecho da eliminatória, cuja a segunda mão está prevista para 07 de abril, no Dragão Caixa, no Porto.



Cedo se percebeu que este não seria um jogo com muitos golos. As equipas encaixaram-se bem uma na outra desde o primeiro minuto, procurando explorar os erros ou aproveitar as bolas paradas.



E foi precisamente nestes lances que surgiram os dois primeiros golos. Aos cinco minutos, João Rodrigues converteu uma grande penalidade a castigar uma falta sobre Carlos Nocolia e, aos 10, foi a vez de Gonçalo Alves bater Pedro Henriques, da mesma forma, depois de uma falta de Diogo Rafael, sobre Reinaldo Garcia.



Num momento em que o FC Porto estava em crescente e a rodar a equipa, Tiago Rafael, aos 15 minutos, recolocou os 'encarnados' a vencer, mas, na resposta, e depois do cartão azul a Jordi Adroher, Hélder Nunes, que não conseguiu bater Pedro Henriques, no livre indireto, deixou claro que os campeões nacionais não estavam na Luz para brincadeiras. João Rodrigues seguiu-lhe os passos, aos 19, ao não levar a melhor sobre Carles Grau, também de livre indireto.



Aos 21 minutos, Valter Neves ampliou a vantagem, numa jogada de contra-ataque e levou o Benfica para o intervalo a vencer por 3-1.



Carles Grau voltou a estar em evidência, aos 28 minutos, quando defendeu uma grande penalidade apontada por João Rodrigues. Já Hélder Nunes levou a melhor sobre Pedro Henriques, aos 29, de livre direto, depois do Benfica ter atingido a décima falta.



Os 'azuis e brancos' passaram a dominar a posse de bola, mas a consistência defensiva dos comandados de Pedro Nunes foi evitando males de maior, obrigando os 'dragões' a remates de longe, sem consequência no marcador.



Os guarda-redes, aliás, acabaram por ser os jogadores de maior destaque nas duas equipas. Primeiro, Carles Graus, que defendeu o livre indireto relativo à décima falta do FC Porto, e Pedro Henriques, ao fechar muito bem a baliza ao remate de Hélder Nunes, na 15.ª das 'aguias'.



Nicolia ainda teve oportunidade de fazer o 4-2, de livre direto, depois de ter sido carregado por Gonçalo Alves, jogador admoestado com cartão azul, mas na conversão levou a bola a bater no poste da baliza e na recarga permitiu a defesa de Carles Grau.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.







Benfica - FC Porto, 3-2.



Ao intervalo: 3-1.







Marcadores:



1-0, João Rodrigues, 05 minutos (grande penalidade).



1-1, Gonçalo Alves, 10 (grande penalidade).



2-1, Tiago Rafael, 15.



3-1, Valter Neves, 21.



3-2, Hélder Nunes, 29 (livre direto).







Sob a arbitragem da dupla espanhola Oscar Valverde e Antonio Gomez, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e João Rodrigues. Jogaram ainda: Jordi Adroher e Tiago Rafael.



Treinador: Pedro Nunes.



- FC Porto: Carles Grau, Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda: Telmo Pinto, Anton Baliu e Jorge Silva.



Treinador: Guillem Cabestany.







Ação disciplinar: cartão azul para Jordi Adroher (15), Jorge Silva (17) e Gonçalo Alves (50).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.