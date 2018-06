Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 13:14 / atualizado em 22 Jun, 2018, 13:14 | Hóquei

Benfica confirma contratação do guarda-redes de hóquei em patins Marco Barros



Lisboa, 22 jun (Lusa) – O Benfica anunciou hoje a contratação do guarda-redes de hóquei em patins Marco Barros, que ocupará a vaga deixada pelo espanhol Guillem Trabal, que saiu do clube recentemente.



Marco Barros, que em 2008/2009 teve uma curta passagem pelo Benfica, representou o Turquel nas sete últimas temporadas.



“Sou benfiquista e quando se junta o útil ao agradável tudo se torna mais fácil. O Benfica é um grande clube europeu, habituado a ganhar todos os jogos e espero continuar a ganhar. A última época não foi tão positiva, mas, para a nova temporada, espero ganhar todas as provas em que estivermos inseridos”, disse Marco Barros, de 33 anos, em declarações à BTV.



Marco Barros, que ocupará a vaga deixada por Guillem Trabal, vai “lutar” por um lugar na baliza com Pedro Henriques, um jogador que conhece bem.



“O Pedro Henriques já o conheço desde pequenino. Começámos os dois no Paço de Arcos e a sua evolução foi fantástica. Neste momento é dos melhores do mundo. É um privilégio dividir o balneário com ele”, afirmou.