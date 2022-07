Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal de hóquei em patins feminino

Na `final four` da Taça de Portugal, a decorrer no Pavilhão Municipal Leonel Fernandes, o Sporting garantiu hoje o lugar na final, ao `golear` o ACDCP Vila Boa do Bispo por 19-0 e quando ao intervalo já vencia por 10 golos.

O Benfica, detentor do troféu há sete épocas consecutivas e que em junho se sagrou campeão nacional, também pela nona vez seguida, chega à final da Taça depois de vencer por 9-3 o Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO).

A final de domingo, agendada novamente para o Pavilhão Municipal Leonel Fernandes e com início às 15:00, opõe as duas finalistas do campeonato 2021/22, com o Benfica a vencer então os dois jogos da final à melhor de três, por 3-2 fora e em casa.