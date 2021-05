Benfica quer voltar a conquistar Liga Europeia feminina de hóquei em patins

Estas "hermanas" são nada mais nada menos que as detentoras do troféu da edição de 2018/19 (na época passada não houve fase final devido à pandemia da covid-19). Um argumento que não amedronta Paulo Almeida, que enquanto foi hoquista jogou em grandes palcos (foi campeão do mundo e campeão europeu), e que considera que “”.”, disse em declarações à agência Lusa.Para Paulo Almeida este jogo dos quartos de final vai resolver-se em pormenores, sendo que a tónica tem obrigatoriamente de centrar-se no capítulo defensivo e no pragmatismo.”, alertou.





Segredo está na defesa







O treinador considera mesmo que o segredo para vencer a Liga Europeia assenta na defesa.”, revelou.Para já a única certeza é o objetivo do Benfica. Chegar à final para voltar a conquistar o título ganho em 2014/15. Em 2017/18 esteve perto de o conseguir. Chegou ao final dos 50 minutos com uma igualdade, mas no prolongamento claudicou e o cetro acabou por ser agarrado pelas espanholas do Gijón.”, concluiu.

O Benfica viaja esta quarta-feira para a Catalunha onde defrontará esta quinta-feira o Voltregà, às 17h00, no terceiro jogo da final a oito que se realiza no Pavilhão Municipal dos desportos Maria Victor na cidade de Palau-Solità.