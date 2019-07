Dezoito "portugueses" no Mundial de hóquei em patins

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2019, 08:52 / atualizado em 06 Jul, 2019, 08:52 | Hóquei

Tendo como referência os clubes que representaram na época 2018/19, a seleção da Argentina, com oito entre os 12 que integram a comitiva, é a que possui mais jogadores a atuar em Portugal, respetivamente no Sporting, Benfica, Oeiras, todos com dois, e FC Porto e HC Braga, ambos com um.



Matias Platero e Gonzalo Romero (Sporting), Carlos Nicolia e Lucas Ordóñes (Benfica), Franco Ferruccio e Ezequiel Mena (Oeiras), Reinaldo Garcia (FC Porto) e Constantin Acevedo (HC Braga) são os argentinos a jogar em Portugal.



Mas não é só a seleção argentina que se destaca com a forte presença de jogadores a atuar no campeonato português, porque até entre os eleitos da campeã em título Espanha se contam quatro nomes bem conhecidos do hóquei nacional, por jogarem no Benfica e Sporting.



Ferran Font e Toni Pérez (Sporting) e Alberto Casanovas e Jordi Adroher (Benfica) são os jogadores dos campeões mundiais que conhecem bem o hóquei em patins português e que integram as escolhas do selecionador espanhol, o argentino Alejandro Dominguez.



A França apresenta-se em Vilanova com Kevin Correia (Valença) e Remi Herman (Juventude de Viana) entre as suas "armas", Angola tem João Pinto (Sporting), a Itália tem Giulio Cocco (FC Porto), a Colômbia David Zapata (Académica de Espinho) e o Chile Nicolás Carmona (SC Marinhense).



A seleção portuguesa apresenta apenas um jogador ‘estrangeiro', que atua no competitivo campeonato espanhol, o avançado esquerdino João Rodrigues, que representa o FC Barcelona e que na próxima época terá a companhia de Hélder Nunes.



Selecionadores lusos na Colômbia e Angola



Portugal estreia-se domingo



Portugal está também representado amplamente entre os selecionadores presentes no Mundial2019, já que, para além do técnico nacional Renato Garrido, nos bancos dos adversários estão André Torres (Colômbia) e Fernando Falé (Angola).A Argentina, com Alejandro Dominguez (Espanha) e José Luis Páez (Argentina), é o segundo país que mais selecionadores coloca no Mundial2019.A Itália é orientada pelo italiano Massimo Mariotti, uma referência do hóquei transalpino, a França é orientada pelo gaulês Fabien Saurex e o Chile pelo espanhol José Mário Barbera.A estreia de Portugal com a Colômbia, no domingo, às 19h00 portuguesas (+1 em Espanha) irá proporcionar um embate entre dois treinadores portugueses, já que nos bancos vão estar, respetivamente, Renato Garrido e André Torres.No dia seguinte, na segunda-feira, pelas 21h00, decorrerá o jogo com mais "portugueses" na pista do pavilhão Isaac Gàlvez, que irá proporcionar interessantes duelos entre habituais colegas de equipa, uma vez que Portugal defronta a Argentina.O derradeiro jogo de Portugal na fase de grupos é contra o Chile, na terça-feira, pelas 17h00. Quatro horas depois tem início o Argentina-Colômbia, que encerra as contas do grupo B.O grupo A é composto pela Espanha - campeã e seleção mais titulada, com 17 troféus, seis dos quais nas últimas sete edições - Angola, Itália e França.